В Беларуси прекрасная база для проведения II Игр стран СНГ, заявил журналистам председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств — участников Содружества при уставных и других органах Содружества проходит сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. В числе вопросов постпреды стран СНГ обсудят направление спортивных делегаций для участия в II Играх стран СНГ. Состязания пройдут в Беларуси с 3 по 15 августа 2023 года по 20 видам спорта.

«В Беларуси прекрасная база для проведения спортивных игр, много объектов, которые позволяют проводить крупные спортивные соревнования международного масштаба. И поэтому сейчас представители стран СНГ, активно поддержав инициативу Беларуси о проведении этих игр на белорусской земле, начинают готовиться. Мы тоже поговорим сегодня об этом, как подготовиться качественно, как обеспечить участие большинства спортсменов. Мы очень надеемся, что в следующем году никакие коронавирусы, гриппы и другие болезни не помешают нам провести эти игры на белорусской земле», — сказал Сергей Лебедев.

Все знают о гостеприимстве белорусов, констатировал председатель Исполнительного комитета. «Многие с большим удовольствием приезжают в Беларусь. И мы постараемся сделать все, чтобы эти игры прошли на высоком уровне», — подчеркнул он.

Ожидаемое количество участников Игр — спортсмены, тренеры, судьи, медицинский персонал и иные лица — около 3 тыс. человек. Соревнования предлагается провести в Минске, Борисове, Солигорске, Молодечно, Бресте, Орше, Жлобине, Гродно, Могилеве.

По данному вопросу на заседании Совета постоянных полномочных представителей выступил первый заместитель министра спорта и туризма Александр Дорохович.

«В целях подготовки II Игр стран СНГ на высоком организационном уровне по поручению премьер-министра создан оргкомитет по обеспечению подготовки и проведения игр. Разработан и реализуется план мероприятий, — отметил он. — Торжественную церемонию открытия и закрытия проведения игр предлагается провести 5 и 13 августа 2023 года на «Минск-Арене».

По его словам, концепция проведения игр предусматривает проведение спортивных мероприятий во всех областях Беларуси. «Определены спортивные объекты для проведения соревнований, места проживания и питания, прорабатывается вопрос по участию в отдельных видах спорта делегаций Монголии, Китая, Кубы, Ирана, Омана, Саудовской Аравии. Работа по подготовке игр продолжается на плановой основе», — дополнил первый замминистра.

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