В столице прошла торжественная церемония награждения белорусских предприятий. Наиболее успешные компании, работающие в разных сферах, а также их руководители стали лауреатами Премии »Лидер потребительского рынка — 2022».

По традиции уже в восьмой раз церемония награждения лучших представителей отечественного бизнеса прошла в минском »Президент-Отеле». 14 декабря 2022 года 43 белорусских предприятия, работающие в различных сегментах рынка, получили в общей сложности 127 дипломов в 56 номинациях. Кроме того, руководители и собственники компаний отмечены специальными дипломами »Лидер бизнеса» и »Лидер управления».

Среди обладателей Премии этого года — лучшие предприятия реального сектора экономики, в том числе: ЗАО »Агрокомбинат »Заря», ОАО »Бабушкина крынка» — управляющая компания холдинга »Могилевская молочная компания »Бабушкина крынка», СОАО »Беловежские сыры», СООО »БЕЛСЫР», ОАО »Березовский мясоконсервный комбинат», ОАО »Берестейский пекарь», ОАО »Брестский ликеро-водочный завод »Белалко», УП »Бумажная фабрика» Гознака, ОАО »Витебский ликеро-водочный завод »Придвинье», ОАО »Витебский МЭЗ», ОАО »Гольшанский крахмальный завод», ОАО »Гродненский мясокомбинат», ОАО »Гомельский жировой комбинат», Государственное предприятие »Молочный гостинец», Государственное учреждение »Санаторий Юность», ОАО »Жабинковский комбикормовый завод», Унитарное предприятие »Калинковичский молочный комбинат», ОАО »Калинковичский мясокомбинат», СП »КАМАКО ПЛЮС» ООО, ОАО »Ляховичский консервный завод», ОАО »Машпищепрод», ОАО »Минский маргариновый завод», ОАО »Пинский мясокомбинат», ОАО »Пинское промышленно-торговое объединение »Полесье», ОАО »Поставский молочный завод», ОАО »Рогозницкий крахмальный завод», ЧТПУП »Савлуков-Мебель», art-boutique.by, ООО »Смелые решения», СП ОАО »СПАРТАК», ООО »Хозяйственные технологии» и другие успешные компании.

Как подчеркнул председатель оргкомитета Премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин, на этот раз церемония вручения Премии прошла в новогодней атмосфере, которую создавала празднично украшенная елка, добавившая мероприятию уюта.

»Мы рады отметить успехи отечественных производителей, работающих на белорусскoм потребительском рынке, и считаем, что Премия »Лидер потребительского рынка» стала одним из креативных инструментов, позволяющих выделить их продукцию на полках магазинов и обратить внимание покупателей на качественную продукцию, — заявил Сергей Балыкин. — Завоевав награду, предприятия получают право отмечать свою продукцию специальным знаком, выделяющим ее для сегодняшнего потребителя, избалованного широким выбором качественных товаров».

Член экспертного совета Премии, сопредседатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов отметил, что сегодня производителям сложно привлечь внимание потребителей только за счет манипуляций с ценами. По его мнению, актуальными становятся методы неценового характера, которые воздействуют на психологию человека.

Важными факторами, влияющими на выбор потребителей, Виктор Маргелов назвал привлекательную упаковку, яркий бренд и безупречную репутацию производителя. Хорошим инструментом продвижения товаров он считает участие в Премии »Лидер потребительского рынка». »Яркий знак этой премии, нанесенный на упаковку товара, привлекает покупателей, а сам факт получения награды формирует положительный имидж предприятия и ментально вовлекает потребителя во взаимодействие с товаром», — заявил В. Маргелов.

О том, как прошел год и почему Премия важна для них, рассказали представители предприятий, получивших заслуженные награды не в первый раз.

»МИР» — один для всех

Первым на сцене чествовали представителей масс-медиа. Радио »МИР» в номинации »СМИ для потребителей» взяло Гран-при. Без внимания не остался и телеканал, он получил награду в номинации »Международное вещание», а диплом »Лидер управления» вручили главе белорусского представительства телекомпании Ольге Шпилевской.

»Для нас это результат прoделанной большой работы команды телерадиокомпании. Для нас год этот был очень значимым: 25 лет — радио »МИР», 30 лет — телерадиокомпании. Тот, кто много работает, тот, собственно, и получает награды. Поэтому это заслуженная награда, и мы благодарны», — заявила редактор сектора промотирования телерадиокомпании »МИР» Алена Сухарева.

Лидером рынка радио »МИР» в Беларуси становится восьмой раз. И неспроста — команда постоянно пополняет эфир новыми программами. В этом году радийцы освоили и новые форматы. Например, утреннее шоу теперь можно не только слушать, но и смотреть в эфире телеканала. Альтернативы этому нет ни в одном СМИ. Порадуют слушателей и новогодние новинки.

Гольшанский козырь — качество крахмала

Экспорт белорусской продукции за рубеж растет и достиг рекордных результатов. Одним из отечественных предприятий, которое работает преимущественно на внешний рынок и регулярно удостаивается Премии »Лидер потребительского рынка», является »Гольшанский крахмальный завод».

В уходящем году предприятие, расположенное в Ошмянском районе, выполнило все прогнозные показатели. Радует то, что на экспорт уходит 75% продукции, что является прекрасным подтверждением ее высокого качества. Львиная доля гольшанского крахмала поставляется в Россию — 64%, хотя одна Брянская область собирает картофеля примерно столько же, сколько вся Беларусь. Да и крахмальных заводов в РФ достаточно. Чем покорили российских потребителей гольшанцы?

»Мы и в Брянск крахмал пoставляем, между прочим. А причина того, что россияне с удовольствием берут нашу продукцию, — ее качество. У нас есть пул постоянных покупателей, в котором присутствуют и те, кто находил других поставщиков, платил за крахмал дешевле, но вернулся к нам.

Основные наши клиенты — это мясокомбинаты. Тем не менее мы диверсифицируем поставки, ищем другие варианты как в Беларуси, так и вне ее. Второе направление работы — увеличение сроков переработки крахмала, что позволяет уйти от сезонности работы. Благодаря слаженной работе всего коллектива мы добились увеличения объемов выпуска, который достиг 3070 тонн, — это предельные мощности: чтобы производить больше, необходима модернизация», — пояснил директор предприятия Сергей Чудиловский.

Лимитированный эксклюзив от »Пиканта»

С каждым годом мясоперерабатывающая отрасль наращивает обороты. За 5 лет, по которым есть исчерпывающая статистика, объем экспорта белорусских мясопродуктов вырос на 43% и в 2021 году составил 1,2 миллиарда долларов. В текущем году будет с большой долей вероятности еще выше. Беларусь уже входит в двадцатку стран — лидеров по экспорту мясной продукции.

Но и о белорусах отечественные предприятия не забывают. И радуют нас не только объемами, но и удивительными новинками. В четырех номинациях (в том числе Гран-при в номинации »мясная продукция») получил награды Пинский мясокомбинат, выпускающий продукцию под единой торговой маркой »Пикант». Три из них — за эксклюзивную продукцию, предназначенную для отечественного рынка.

Мясокомбинат перерабатывает в сутки до 50 тонн мяса, производит 25 тонн колбасных изделий и копченостей и 3-5 тонн мясных полуфабрикатов. На предприятии используются как традиционные рецепты, так и собственные оригинальные разработки. В том числе — при изготовлении продуктов из дичи.

Три из четырех дипломов предприятие получило именно за продукты, в состав которых входит мясо лося. Кроме того, дипломом »Лидер управления» награжден главный инженер ОАО »Пинский мясокомбинат» Николай Бохонюк.

»Мы рады, что нашу работу снова отметили такой престижной премией. Это высокая оценка работы большого, практически тысячного коллектива. Наша продукция достойна того, чтобы быть на столе у каждого белоруса. Пинскому мясокомбинату более 80 лет, посему наш девиз — »Храним традиции, создаем новые». В частности, мы расширяем линейку продуктов из дичи, очень полюбившуюся потребителям.

Продукция из мяса лося очень востребована, но хотя мы рады преподнести к праздничному столу соотечественников эксклюзивные и экологически чистые продукты, делаем их в лимитированных сериях. Хотели бы больше, так как спрос велик, но причина в том, что мясо диких животных охотхозяйства поставляют нам лишь во время охотничьего сезона, осенью. И его объемы по понятным причинам не могут быть большими», — рассказал заместитель генерального директора по производству Александр Мелех.

Премия »Лидер потребительского рынка» учреждена агентством коммуникаций »МЕДИА ПАРТНЕР» в 2015 году. За это время ее лауреатами стали более 150 успешных белорусских предприятий. Многие обладатели Премии были отмечены не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг.

Лауреаты Премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте mybest.by, а также по телефонам: +375 17 282 53 62, +375 44 753 20 33.

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