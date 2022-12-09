Лидеры стран ЕАЭС заложили основу для финансирования промкооперации в союзе. Об этом решении по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке заявил журналистам Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передает корреспондент БЕЛТА.

«По итогам заседания мы приняли ряд важных решений. Мы заложили основу для финансирования промышленной кооперации, поручили разработать соответствующие акты союза», — сказал Президент.

Как уточнил после мероприятия председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, меры поддержки интеграционных проектов приняты в первую очередь в высокотехнологичных отраслях, где страны ЕАЭС имеют высокий уровень собственной компетенции. «Мы отобрали 158 проектов, 25 отраслей на общую сумму $270 млрд. Сейчас предоставляется возможность нашему бизнесу, организациям, не важно какой формы собственности (государственной, смешанной или исключительно частной), для того чтобы быть включенными в список интеграционных проектов и получить соответствующую поддержку, которая будет выражаться в субсидировании процентной ставки по кредитам в размере порядка ключевой ставки», — пояснил председатель коллегии ЕЭК.

По его словам, объем взаимной торговли стран ЕАЭС в прошлом году вырос на треть, а в этом году прибавил еще 11,9% к высокой базе 2021-го. «Но все-таки у нас недостаточно высоколиквидных товаров, особенно инвестиционных товаров. Решения, принятые по поддержке интеграционных проектов, фактически это старт инвестиционной политике, инвестиционного развития нашего союза. Договор 2014 года — это в основном торговый договор. Сейчас мы вступаем эволюционным путем в процесс инновационного и инвестиционного развития», — подчеркнул Михаил Мясникович.

Он также обратил внимание на наращивание взаимной торговли не только между странами ЕАЭС, но и с наблюдателями при союзе. Например, более чем на треть вырос взаимный товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС. «Таким образом мы прирастаем новыми проектами, новыми возможностями. И для этого формируется соответствующая нормативно-правовая база», — пояснил председатель коллегии ЕЭК.

В качестве позитивного показателя работы ЕАЭС он отметил, что, наряду с традиционным увеличением ВВП, объемов производства промышленности и сельского хозяйства, наблюдается существенное улучшение качественных показателей развития экономики. Например, снизился уровень безработицы. В этом году, по его словам, состоялись знаковые масштабные мероприятия — первые евразийский экономический и молодежный форумы.

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