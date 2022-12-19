Беларусь и Россия договорились вести подготовку экипажей боевых самолетов армии Беларуси, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью. Об этом Президент России Владимир Путин заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал глава Российской Федерации, в ходе переговоров лидеры двух стран обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности, в том числе сотрудничество в рамках ОДКБ, где Беларусь будет председательствовать с 2023 года.

Владимир Путин отметил, что в Союзном государстве ведется совместное военное планирование, действует региональная группировка войск. В настоящее время на территории Беларуси проводятся мероприятия боевого слаживания боевых соединений и воинских частей двух стран. Создана и несет боевое дежурство единая система ПВО. По словам Президента, стороны договорились и впредь принимать сообща все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности, уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышая их боеготовность, продолжить практику регулярных совместных учений, взаимные поставки вооружений.

бщил, что достигнута также договоренность продолжить реализацию предложений Беларуси по подготовке экипажей боевых самолетов армии Беларуси, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью. Такая форма сотрудничества, по его словам, не изобретение Беларуси и России. Такая практика есть и в других странах и блоках.

Александр Лукашенко подтвердил соответствующие договоренности. В настоящее время, по его словам, ведется подготовка экипажей самолетов.

«Исходя из складывающейся ситуации по периметру границ мы обсудили некоторые важные детали сотрудничества в сфере военной безопасности. Я благодарю вас, Владимир Владимирович, что по всем темам мы нашли взаимопонимание, поддержку и приняли нужные решения. Особая вам благодарность и не только от меня, и не только от военных за то, что вы выполнили свое обещание. Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси. И, самое главное, комплекс «Искандер», который вы также, пообещав полгода назад, передали нам», — сказал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко продолжил: «Вы только что аккуратно затронули очень щепетильную тему (но не мы ее авторы) по подготовке и тренировке наших экипажей (самолетов. — Прим. БЕЛТА), способных нести специальное вооружение и специальные боеприпасы. Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в Российской Федерации. Мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы».

«Это не угроза кому-то. Я несколько раз и в Питере, и в Москве, и в Сочи, встречаясь, вас информировал, что у нас вызывает большие опасения напряжение по периметру границ Союзного государства. Прежде всего на Западе. И нам надо было обезопасить белорусское государство. Вы сделали решительный и очень важный шаг в поддержке Беларуси. Еще раз вам огромная благодарность», — резюмировал белорусский лидер.

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