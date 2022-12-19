Президенты Беларуси и России согласовали все основные параметры в энергетике, в том числе чувствительные. Об этом Президент России Владимир Путин заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики, — сказал российский лидер. — Будем считать, что все основные параметры, в том числе и чувствительные по ценообразованию в сфере энергетики, согласованы».

По его словам, планомерно расширяется также взаимодействие в сфере мирного атома. «В следующем году имеем в виду полностью завершить строительство второго энергоблока Белорусской АЭС», — отметил Владимир Путин.

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