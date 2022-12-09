Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита ЕАЭС, рассказал, что никогда в беседе с Президентом России Владимиром Путиным не обсуждал вопросы конкретных территорий, в частности Херсона, Луганска, Донецка, Запорожья, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства подчеркнул, что на встречах с российским лидером речь всегда шла преимущественно о необходимости вести переговоры для прекращения конфликта в Украине: «Мы всегда говорили о договоре, о прекращении войны, о том, чтобы война эта прекратилась. Об этом мы в целом говорили всегда. Помните и мои высказывания, и его, что Зеленскому просто не дают это сделать».

«В этом контексте мы разговаривали. Но никогда не обсуждали конкретные территории: Херсон, Луганск, Донецк и так далее, кто кого должен освободить…» — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства уверен: если Президент Украины сейчас будет требовать от России уйти с территорий Херсона, Запорожья, Луганска, Донецка, это значит, что переговоров не будет. «Это предварительное условие, которое неприемлемо для России. На данном этапе, мне кажется, Россия вообще может не принять эти условия: уходите с Запорожья, Херсона и так далее. Нельзя такие требования выдвигать Российской Федерации. По многим причинам», — подчеркнул белорусский лидер.

«Если хотите мира — надо сесть за стол переговоров и там в тишине, спокойствии обсуждать все вопросы: кто что должен освободить — или Россия, или Украина. Если этих шагов нет, читай: они не хотят этих переговоров и разговоров», — сказал Александр Лукашенко.

belta.by