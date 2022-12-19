Беларусь удовлетворена результатами обсуждения с Россией в целом создания единого газового рынка и условиями ценообразования на энергоносители на ближайшие три года. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов, по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры двух стран не стали раскрывать подробности достигнутых договоренностей, сказав, что их решения в ближайшее время формализуют правительства двух стран.

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