Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил состав руководства трех облисполкомов — Брестского, Гомельского и Могилевского, передает корреспондент БЕЛТА.

Вадим Кравчук согласован главой государства на назначение заместителем председателя Брестского облисполкома. До настоящего времени он руководил Жабинковским райисполкомом.

На должность зампредседателя Гомельского облисполкома согласован Дмитрий Алейников, возглавлявший Светлогорский райисполком.

Президент согласовал назначение Сергея Савицкого первым заместителем председателя Могилевского облисполкома. До этого он был председателем Узденского райисполкома.

БелТА