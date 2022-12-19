В настоящее время фактически определяется будущее белорусского и российского народов. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров в Минске с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Акцент был сделан на стратегических направлениях, прежде всего в сфере экономики. Традиционно много внимания уделили внешнеполитической повестке. «Уходящий год за всю тридцатилетнюю постсоветскую историю действительно стал рекордным по количеству и интенсивности контактов на всех уровнях. Но это объективно: ситуация в мире стремительно меняется, и данные перемены по глубине и масштабам без всякого преувеличения носят по-настоящему судьбоносный характер», — сказал глава государства.

«Фактически определяется будущее белорусского и российского народов. Реальность такова, и здесь нет ни капли пафоса. Сегодня можно однозначно констатировать: вместе мы смогли не только выстоять, но и найти возможности для развития наших экономик», — подчеркнул белорусский лидер.