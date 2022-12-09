Беларусь устраивает использование в межгосударственных расчетах российского рубля. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы российских журналистов на полях саммита ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос главе государства касался отказа от использования доллара в расчетах между странами, на что Президент заметил, что к этому решению подтолкнули обстоятельства и это был вынужденный шаг.

Однако каких-то проблем в связи с этим Александр Лукашенко не видит: «Когда нас вынудили, я сказал: «Ну и ничего, мы удовлетворены российским рублем».

Более того, Беларусь сама выступала инициатором перехода на российский рубль в расчетах за энергоресурсы, напомнил Президент. «Мы давно, если помните, России предлагали: «Давайте торговать за российский рубль» — «Нет, давайте за доллар» (отвечали Беларуси на это предложение. — Прим. БЕЛТА). И мы вынуждены были этот доллар зарабатывать неизвестно где и потом платить за нефть, газ. Сегодня нас удовлетворяет состояние расчетов в российских рублях».

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