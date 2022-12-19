Санкционные ограничения бумерангом больно ударили по их инициаторам. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров в Минске с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что, как уже отмечал в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета, примитивная штамповка Западом экономических санкций против Беларуси и России начинает затухать.

«Важно (теперь уже всем это очевидно), что такие ограничения бумерангом больно ударили по их инициаторам. Причем страдают отнюдь не деятели, придумавшие санкции, а простые люди и бизнес. Это на совести тех, кто развязал сначала экономическую войну против наших стран, а затем и прокси-войну с Россией руками украинцев. Как уже теперь понятно, до последнего украинца», — акцентировал внимание Александр Лукашенко.

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