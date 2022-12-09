Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналистам на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке рассказал, что главное в цене на российский газ и устраивает ли она Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

«Поэтому главное — равные условия. Пусть газ будет и 1600 долларов, как в Европе, не дай бог, конечно. Но равно в России и Беларуси. Вот это для нас важный элемент. Ну, мы договоримся (по ценам на газ. — Прим. БЕЛТА)», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что он и Президент России договорились в ближайшее время встретиться по экономическим проблемам. «Обсудить вопросы безопасности, но главное — экономические проблемы. Мы там будем обсуждать эту проблему по энергоносителям», — сказал он.

Президент отметил, что газовые и энергетические вопросы поднимались в том числе и на состоявшемся в Бишкеке саммите ЕАЭС. «Мы этот вопрос вторым или третьим в повестке рассматривали», — сказал он. Все стороны высказали свою позицию.

Александр Лукашенко напомнил, что в 2025 году партнеры в ЕАЭС должны выйти на эти единые энергетические рынки, в том числе по газу. «Ну и договорились, что мы будем спокойно идти, на большее не способны. И не только Россия, как оказывается, не готова к таким резким движениям, но практически все страны, которые сегодня добывают или покупают, к примеру, газ. Поэтому договорились, что в двустороннем формате (на данном этапе будут решать соответствующие вопросы. — Прим. БЕЛТА). Договорились, поскольку с 2025 года рынок будет работать: давайте не будем друг друга тут терзать, а на двусторонней основе урегулируем этот вопрос. На узком составе (заседания Высшего Евразийского экономического совета. — Прим. БЕЛТА) мы об этом договорились», — рассказал белорусский лидер.

«Вопрос не в том, какие цены у нас. Вопрос, если уж мы пошли на глубокую кооперацию с Россией (как раз причина этому и бешенство в мире, и войны, и пандемия, и прочее), в том, чтобы при нашей теснейшей интеграции для субъектов хозяйствования были равные возможности», — заявил глава государства.

Он привел пример с тепличным хозяйством, где очень большой удельный вес энергоресурсов в стоимости продукции: «Если вы получаете по 60 или 80 долларов, а мы на границе получаем 120 долларов, к примеру газ, ну какие здесь равные условия. Я не смогу товар свой продать у вас на рынке. А если и могу, то мне надо зарплаты урезать и прочее-прочее, чтобы конкурировать в цене».

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