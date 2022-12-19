Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в Минске с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства приветствовал всех российских коллег в гостеприимной белорусской столице. «В силу обстоятельств вы не были у нас достаточно давно. В этом составе. А вообще министр с министром часто встречаются. Но вы всегда являетесь для нас желанными гостями. Перерыв в визитах в Минск вовсе не мешал нам быть в постоянном контакте. Даже западные наши так называемые партнеры очень беспокоились, что мы порой очень часто встречаемся. Мы регулярно встречались как в Российской Федерации, так и на международных площадках», — сказал белорусский лидер, обращаясь к Владимиру Путину.

Он отметил, что также интенсивно работают правительства двух стран, много встреч проходит на уровне регионов и предприятий. Подтверждение тому — стабильный рост торговли, решение многих вопросов, которые раньше препятствовали сотрудничеству.

«Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой нас постоянно проверяли и проверяют на прочность. Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, судьбоносные решения о более тесной интеграции Беларуси и России вновь демонстрируют всему миру, что только сообща можно преодолеть любые пандемии, кризисы или санкции.

Примечательно, что переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина сразу начались с расширенного состава в присутствии членов делегаций. При этом лидеры стран расположились не друг напротив друга, как это обычно происходит в ходе таких переговоров, а рядом. В этом особый символизм, подчеркнуто дружественный и союзнический характер белорусско-российских отношений.

В Беларусь прибыла представительная делегация высокопоставленных российских чиновников. В ее составе вице-премьер Алексей Оверчук, помощник Президента России Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, заместитель руководителя Администрации Президента и пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр энергетики Николай Шульгинов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, генеральные директора «Роскосмоса» и «Росатома» Юрий Борисов и Алексей Лихачев, замминистра финансов Алексей Сазонов.

Со стороны белорусского правительства в переговорах участвуют премьер-министр Роман Головченко и первый вице-премьер Николай Снопков, главы МИД, Минобороны, Минпрома, Министерства транспорта и коммуникаций, Минфина, Минэнерго, председатель Государственного военно-промышленного комитета и председатель Государственного таможенного комитета.

В составе делегаций с обеих сторон также послы в Москве и Минске Дмитрий Крутой и Борис Грызлов.

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