Областной конкурс «Лучшая семья Гомельщины» прошел сегодня на сцене Дома учащихся и работников учреждений профессионального образования.

Рогачевского, Светлогорского, Калинковичского, Жлобинского районов. Конкурс включил три этапа: выставка хобби и совместных увлечений, творческая визитка, выступление. В этом году упор сделали на патриотическом воспитании и истории страны. Пары рассказывали о традициях и реликвиях: передают детям ткачество и вышивку прабабушек, рецепты мам, учат музыке, устраивают совместные путешествия. Жюри оценивали артистизм, идейное содержание номеров, оригинальность выступлений и сплоченность членов семьи. Победителями стали Сергей и Нина Савченко. Папа работает на БМЗ, мама – учителем химии, воспитывают четырехлетнего сына Петра. Увлекаются строительством и животноводством. – До конца не верили, эмоции самые положительные! – признались молодые родители. – Было непросто совмещать подготовку к конкурсу и работу. Но мы справились. Спасибо всем, кто помогал. Конкурс проходит с 2008 года. За это время десятки молодых семей со всей области рассказали свои истории, показали пример и поделились секретом личного счастья.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель