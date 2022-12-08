Шастель Вячеслав Дмитриевич 07.07.2016 г.р.

Диагноз: Новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной системы(ОЗЗ). Эпилепсия(С40) , фокальная форма с наличием частых ежедневных приступов с прекращением двигательной активности и геластическим компонентом и однократным билатеральным тонико-клоническим приступом. Гамартома гипоталамуса , состояние после оперативного лечения 21.12.2021.

История: Слава родился в срок и до 7-8 месяцев никаких особых признаков серьезного заболевания не проявлял. Только уложить спать малыша было всегда тяжело, он подолгу плакал, капризничал, спасали только укачивания.

Сынок подрастал, сон был нарушен, но я все списывала на младенческие колики и верила, что все пройдет. А ближе к году истерики перед сном у Славы приобрели новые оттенки: странные покашливания сменялись плачем, а тот в свою очередь, постепенно переходил в смех.

Шло время, пройденные многочисленные обследования у невролога не выявляли никаких отклонений у сына и к 3 годам после плача, переходящего в смех, Славик стал подолгу задерживать дыхание, а сам смех приобрел «грубое», недетское звучание.

В исследовательском центр НИИ Нейрохирургии врач-профессор сказал, что у сына нервный тик и назначил противоэпилептический препарат. После приема лекарства Слава стал спокойнее, но уже спустя пару месяцев приступы вернулись.

В 4-летнем возрасте Славик был экстренно прооперирован по причине перекрута придатка яичка и во время нахождения в реанимации врач сообщил, что у ребенка случилась судорога, рекомендовав сделать МРТ с контрастом.

Все электроэнцефалограммы, проведенные ранее в детской поликлинике, были чистыми, без признаков и проявлений эпилепсии, поэтому других обследований нам ранее не назначали.

Уже на процедуре МРТ нам показали образование в головном мозге у ребенка размером 15 мм в гипоталамусе: гамартома.

Славику был назначен комплекс противоэпилептических препаратов в больнице, но наш лечащий врач сразу предупредил — убрать приступы таблетками невозможно, их провоцирует опухоль. Нужна операция!

Я стала изучать профильные клиники во всем мире, ведь подобного рода операции в Беларуси проведены единицы, очень мало опыта в данном редком заболевании и открыла благотворительный сбор на лечение в Японии. К большому счастью, на помощь тогда откликнулось много добрых людей и в 2021 Славу прооперировали в клинике Японии. Как выяснилось во время операции, гамартома давила на эпилептический центр, что и было причиной приступов разного проявления, варьирующихся от плача до смеха.

Сразу после операции приступов небыло, потом они стали постепенно возвращаться и на сегодняшний день у Славика случается до 12 приступов, и днем, и ночью.

После многочисленных консультаций с врачами по результатам первой операции я обратилась в испанскую клинику, где работают опытные нейрохирурги и они готовы сделать 2 операцию лазерным малоинвазивным методом.

Сама Операция, которую нам предлагают в испанской клинике Sant Joan de Deu Barcelona Childrens Hospital, представляет собой процедуру лазерной абляции: тело ребёнка охлаждают до максимально низких температур, затем аппаратом делают лазерное прижигание опухоли. Этот метод является прорывом в современной нейрохирургии и уже зарекомендовал себя как прогрессивный вид лечения во всем мире, в отличие от традиционного хирургического вмешательства, которое, к сожалению, Славе не помогло в первом хирургическом вмешательстве.

Но сумма на необходимую 2 операцию слишком высока и для меня одной, воспитывающей сына, просто неподъемна. Поэтому мы вынуждены просить помощи у Вас, Дорогие Благотворители.

И когда Славушка сможет наконец-то жить без приступов, в его большом сердце найдется место для благодарности всем, кто помог случиться этому чуду!

Искренне и от всего сердца прошу Вас принять участие в судьбе Славы и оказать посильную помощь в сборе средств! Я верю, что мир не без добрых людей! Заранее благодарю Вас за помощь!

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Получатель: Шастель Ангелина Геннадьевна для хирургического лечения Шастель Вячеслава

Телефон для связи с мамой Славы:

+375 29 892-27-67 (МТС) — мама Ангелина

Электронный адрес для связи: Anhestep@gmail.com