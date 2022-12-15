В Беларуси увеличится количество предпраздничных распродаж, при этом цены на многие товары и продукты питания к Новому году станут ниже. Об этом на пресс-конференции сказала начальник управления торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова, передает корреспондент БЕЛТА.

«В канун праздников в торговых предприятиях будут действовать многочисленные акции, распродажи и скидки. Ознакомиться с актуальной информацией по новогодним спецпредложениям можно на интернет-сайтах организаций. Кроме того, обеспечивается постоянное наличие широкого ассортимента продовольственных товаров, таких как свежие овощи и фрукты, икра, рыба, морепродукты, копчености, шампанское и кондитерские изделия. Отмечу, что формирование отпускной цены зависит от поставщиков и производителей. При этом сейчас за счет действия постановления №713, которое ограничивает торговые надбавки, цены к Новому году на многие товары и продукты питания будут ниже», — рассказала Наталья Мельникова.

По ее словам, праздничные распродажи в Беларуси начались уже с 1 декабря. Например, ЦУМ с 14 по 31 декабря организует 60%-ные скидки на ювелирные изделия, 35%-ные — на определенный ассортимент и 30%-ные — на женскую и мужскую одежду.

«Количество предпраздничных распродаж в 2022 году больше на 2 тыс., чем в 2021 году. Анонсы скидок есть в крупных универмагах и общественном транспорте», — заключила начальник управления.

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