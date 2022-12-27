Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит мониторинг цен и товаров в преддверии зимних праздников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе.

«В канун новогодних и рождественских праздников для обеспечения стабильности на потребительском рынке страны МАРТ усилил контроль по обеспечению розничной торговли товарами новогоднего ассортимента, а также цен на товары повышенного потребительского спроса. Результаты контрольных мероприятий показывают, что в продаже присутствует широкий ассортимент мясной, молочной продукции, рыбы и продуктов ее переработки, свежей и переработанной плодоовощной продукции, цитрусовых и кондитерских изделий», — рассказали в пресс-службе.

На особом контроле МАРТ соблюдение ассортиментных перечней товаров. Представлены продукты питания широкого ценового сегмента для удовлетворения покупателей с различным уровнем доходов, в том числе деликатесные, товары с рождественской и новогодней тематикой, в праздничном оформлении, елочные украшения, искусственные ели и другие.

«В организациях торговли представлен широкий ассортимент шампанского (более 30 наименований) и вин игристых (около 40 наименований). В розничной торговой сети имеется до 50 наименований кондитерских новогодних подарков, расфасованных в баулы, мягкую упаковку, тубы, мягкие игрушки, в том числе символизирующие наступающий год Кролика, различной формы и размеров развесом от 0,3 кг до 3 кг. Функционирует почти 1,1 тыс. елочных базаров, где продаются живые сосны и ели, ели в кадках, новогодние букеты. Базары продолжат работу до 31 декабря», — отметили в МАРТ.

В стране проходят предпраздничные и праздничные рождественские и новогодние ярмарки, которых запланировано более 500.

В МАРТ подчеркнули, что мониторинг розничного ассортимента и ценовой ситуации в стране будет продолжаться и, при возникновении необходимости, будут приниматься оперативные меры реагирования.

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