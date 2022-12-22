Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает обсудить изменения в указ о совершенствовании ЖКХ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

На общественное обсуждение вынесен проект указа главы государства, которым вносятся коррективы в Директиву №7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны».

В проекте указа предлагается закрепить обязанность местных исполнительных и распорядительных органов при передаче в хозяйственное ведение организациям жилищно-коммунального хозяйства (организации ЖКХ) обеспечивать финансирование из средств местных бюджетов для приведения их в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов, а также обязанность местных исполнительных и распорядительных органов обеспечивать финансирование из средств местных бюджетов по оформлению правоудостоверяющих документов на передаваемые объекты (котельные, тепловые сети и другие теплоэнергетические объекты, а также объекты водопроводно-канализационного хозяйства и жилищного фонда).

Проектом документа предлагается дополнить Директиву №7 нормами уточняющего характера по вопросам передачи в хозяйственное ведение организациям ЖКХ объектов водопроводно-канализационного хозяйства общего пользования, в том числе их финансирование.

Организатор общественного обсуждения — Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 21 по 30 декабря.

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