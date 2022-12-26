Министерство обороны в преддверии 105-летия Вооруженных Сил Беларуси объявило о трех конкурсах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Как сообщили в пресс-службе, конкурсы объявлены в следующих номинациях: конкурс на лучшие произведения литературы и искусства, конкурс детского рисунка «Армия моей страны» и конкурс на лучшее эссе на тему «Подвигами героев Беларуси — гордимся!». Работы на все три конкурса принимаются с 2 по 31 января. Свои произведения необходимо присылать по адресу: 220030, г.Минск, ул.Красноармейская, 3, государственное культурно-досуговое учреждение «Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь».

С положениями о проведении данных конкурсов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны. Кроме того, узнать подробности можно по тел. 297-18-60, 297-18-65.

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