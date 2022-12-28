Министерство образования определило перечень учебных предметов, виды, формы и сроки проведения итоговых испытаний в 2022/2023 учебном году. Это предусмотрено постановлением ведомства от 23 августа 2022 года №278, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Для выпускников 9-х классов установлены итоговые испытания в виде выпускного экзамена по учебным предметам: «Белорусский язык» и «Русский язык» — изложение в письменной форме, «Математика» — контрольная работа в письменной форме, «История Беларуси» — по билетам в устной форме. Основные сроки проведения — с 1 по 9 июня 2023 года, иные сроки — с 21 по 25 августа 2023-го.

Выпускники 11-х классов будут сдавать итоговые испытания в виде централизованного экзамена в письменной форме. По белорусскому или русскому языку (по выбору учащегося) — в основные сроки 14 мая 2023 года, резервный день — 23 мая 2023-го, а также в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни, иные сроки — 21 августа 2023-го.

По физике, математике, химии, биологии, иностранному языку (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), географии, обществоведению (по выбору учащегося) основные сроки — 21 мая 2023 года, резервный день — 25 мая 2023-го, а также в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни, иные сроки — 23 августа 2023-го.

По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования при освоении содержания образовательных программ профессионально-технического образования и среднего специального образования для учащихся, курсантов проводятся итоговые испытания в виде выпускного экзамена по учебным предметам: «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору учащегося) — изложение в письменной форме, «Математика» — контрольная работа в письменной форме.

Также определены формы итоговых испытаний для учащихся гимназии — колледжа искусств по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования, учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, трудностями в обучении, осваивающих содержание образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования и для некоторых других категорий.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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