Вряд ли кто поспорит, что для каждой матери самая большая радость – видеть своего ребенка здоровым. К сожалению, несмотря на то, что медицина шагнула далеко вперед, у здоровых родителей рождаются дети-инвалиды. На долю уваровчанки Екатерины Решенок тоже выпало такое испытание. Ее сыну Роме поставили диагноз «аутизм». Каково это воспитывать особенного ребенка и где черпать силы, чтобы двигаться вперед, она поделилась с читателями районки.

– О том, что в нашей семье появится особенный ребенок, предположить не могли. Беременность протекала нормально, правда, роды были сложные. Малыш подрастал и ничего, казалось бы, не предвещало беды. Когда Роме был год и пять месяцев, мы с бронхитом впервые попали в больницу. Для него это был большой стресс. Считаю, что это и стало отправным моментом, когда наша жизнь разделилась на до и после, – рассказывает наша героиня. – Мы начали замечать, что сын немного отличается от других малышей. Появилась какая-то замкнутость, он перестал отзываться на свое имя. Со временем все это только усугублялось. Конечно же, мы забили тревогу, начали обращаться к специалистам. Первое время диагноз «аутизм» для меня звучал словно приговор. Кто виноват? Почему? За что? Эти вопросы я постоянно задавала себе, не находя на них ответа. А потом поняла, что не имею права опускать руки, ведь никто так не поможет моему сыну, как я сама. А еще я осознала, что ребенок и его диагноз – не одно и то же. И если малыша надо любить, радоваться любым его успехам, поддерживать и стараться сделать нашу общую жизнь счастливой, несмотря ни на что, то над диагнозом нужно упорно работать, искать варианты, чтобы улучшить здоровье сына.

Екатерина Владимировна не отрицает, что воспитывать особенного ребенка сложно. Он нуждается в постоянном уходе и внимании 24 часа в сутки. Но одновременно такие дети учат стойкости, терпению, пониманию и сопереживанию. С трех лет с Ромой уже работали специалисты, а в четыре года он пришел на занятия в центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

– Хочу выразить слова благодарности педагогам ЦКРОиР, которые многому научили моего сына. Отрадно, что у нас в районе есть такое место, где дети с проблемами со здоровьем имеют возможность приобрести навыки, необходимые в быту, учатся общению и взаимодействию с окружающими, – отмечает Екатерина. – Здесь я узнала, как нужно себя вести с особенными детьми, на что обращать внимание и что в случае необходимости следует предпринимать.

На мой вопрос, в чем она черпает силы, наша героиня признается, что находит отдушину в музыке. Человек она творческий, имеет музыкальное образование и до декретного отпуска работала в сфере культуры. Ее и сегодня часто можно увидеть на концертных площадках Будакошелевщины, песни в ее исполнении находят живой отклик в сердцах благодарных слушателей. А недавно Екатерина пошла петь в церковный хор.

Деятельная и энергичная, она не сидит на месте. Старается делать все, чтобы ее любимый сын не был ничем обделен: развивался, учился, общался со сверстниками, посещал культурные мероприятия, путешествовал, развлекался и отдыхал. Екатерина активно общается с мамами, воспитывающими особенных детей, чему-то учится у них, а кому-то передает и свой опыт. Ведь имея такого ребенка, главное – не замыкаться в своем собственном мире, здесь важна рука помощи и кропотливая работа, с которой в одиночку не справиться.

– Недаром говорят, что Господь посылает человеку столько испытаний, сколько он может вынести. Уверена, особенный ребенок – это не наказание, это дар и исцеление. Я стала сильнее и поняла, что могу намного больше, чем думала. Благодаря Роме научилась радоваться малому, гордиться его даже незначительными успехами, а еще поняла, что мой ребенок самый лучший. Недавно он впервые назвал меня мамой. Те эмоции, которые я испытала в тот момент, не передать словами. Он с большим удовольствием рисует, читает, играет в игры. Когда вижу, чего мы вместе с ребенком добиваемся, – это и есть настоящее счастье. Мой сын для меня одновременно и учитель, и помощник, он моя радость и отрада, мой смысл жизни, – поделилась Екатерина Решенок.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото Алины Юринской