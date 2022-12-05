Поощрять работников сельского хозяйства, отдавать им дань уважения за нелегкий труд и стимулировать к эффективной работе – задачи, которые ставит перед собой отраслевой профсоюз.

На неделе председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко вручила заслуженные награды работникам сельского хозяйства. Так, грамотой Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК за многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственной отрасли, высокое профессиональное мастерство, активную работу в отраслевом профсоюзе и в связи с профессиональным праздником награжден слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Виктор Недогреенко, благодарностей удостоены животновод ОАО «УваровичиЭлит» Елена Семченко, мастер смены ОАО «Гомельлен» Татьяна Соколова.

Благодарностями райкома профсоюза работников АПК отмечены тракторист-машинист ОАО «Рогинь» Иван Гавриленко, тракторист-машинист ОАО «УваровичиЭлит» Валерий Волченков, тракторист-машинист КСУП «Губичи» Александр Лутенков.

Также благодарности управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и райкома профсоюза работников АПК за активное участие в заготовке травяных кормов и многолетний добросовестный труд в сельхозотрасли объявлены водителю автомобиля ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Михаилу Дроздову, трактористу-машинисту ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Сергею Гавриленко, трактористу-машинисту ОАО «Николаевка» Сергею Карпову, трактористу-машинисту ОАО «Николаевка» Владимиру Дроздову, трактористу-машинисту ОАО «Юбилейный-Агро» Ивану Шелешко, трактористу-машинисту ОАО «Юбилейный-Агро» Александру Абраменко.

Елена Степаненко поблагодарила сельских тружеников за добросовестный и плодотворный труд. Она подчеркнула, что профсоюзы нацелены на то, чтобы стимулировать работников, повышая эффективность и престиж сельхозотрасли, ее значимость.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Елены Степаненко