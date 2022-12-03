Родился в п. Коммунар Буда-Кошелевского района. В 2003 году окончил Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины по специальности «Математика», в 2004-м получил специальность «Экономика и управление на предприятии» после переподготовки в институте повышения квалификации и переподготовки кадров в данном учреждении.

Трудовую деятельность начал учителем математики Дуравичской школы. В 2004-2005 годах проходил службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

С 2005 по 2012 год работал старшим государственным налоговым инспектором, заместителем начальника отдела налогообложения физических лиц, главным государственным налоговым инспектором, начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Чечерскому району.

С 2012 года занимал должность заместителя председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, курировал вопросы экономики.

2 декабря 2022 года назначен первым заместителем председателя – начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета.