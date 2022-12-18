Приближаются рождественские и новогодние праздники. Электрические гирлянды и праздничная иллюминация зажигаются на магазинах, фасадах зданий. Специалисты-электрики трудятся над созданием праздничного настроения для жителей городов, деревень и поселков. Многие стараются украсить свои дома и квартиры яркими цветными огоньками электрических гирлянд.

Однако из-за невнимательности праздничное настроение может быть испорчено непредвиденной случайностью, ведь с электричеством не шутят. Несоблюдение элементарных правил электробезопасности может привести к гибели или травмированию людей, возникновению пожара.

Светлогорская районная энергогазинспекция напоминает:

запрещается использование самодельных (несертифицированных) гирлянд и осветительных приборов;

подключение световой иллюминации елочных гирлянд желательно выполнять через устройство защитного отключения, дифференциальные автоматические выключатели в соответствии с подключаемой нагрузкой. Лучше всего использовать безопасное сверхнизкое напряжение (не более 42В);

перед включением иллюминации необходимо осмотреть состояние изоляции электропроводки, выключателей, штепсельных вилок и розеток;

категорически запрещается ремонтировать под напряжением электропроводку гирлянды, заменять поврежденные выключатели, розетки и перегоревшие лампы;

нельзя устанавливать новогодние елки, сценические площадки в охранных зонах воздушных линий электропередач;

если уходите из дома или ложитесь спать, не оставляйте гирлянды включенными;

не оставляйте детей младшего возраста одних без присмотра возле новогодней елки, размещайте елочные гирлянды так, чтобы они были недоступны для детей.

Применение вышеуказанных мер позволит избежать поражения электротоком при случайном прикосновении к токоведущим частям, повреждении изоляции, коротком замыкании, позволит безопасно провести наступающие праздники.

Светлогорская районная энергогазинспекция