В оперативно-дежурную службу Буда-Кошелевского РОВД поступило сообщение о краже продуктов питания из частного дома. Хозяйка рассказала, что неизвестный отжал оконную раму и проник в дом, откуда похитил продукты питания на общую сумму 129 рублей.

В ходе проведенного осмотра на стекле окна были обнаружены два следа пальцев руки, а на подоконнике того же окна — след обуви. Отпечатки изъяли и оперативно направили в управление Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области. Было установлено совпадение с ранее судимым местным жителем 2000 года рождения. Мужчину задержали, а его обувь изъяли для проведения судебной трасологической экспертизы, которая подтвердила, что изъятый в ходе осмотра места происшествия след оставлен обувью задержанного. Свою причастность он не отрицал. Как сообщил официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Руслан Габрилев, районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Материалы подготовлены для передачи в прокуратуру.

Источник: http://gp.by

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