Реализацию программы патриотического воспитания населения в 2022 году на Гомельщине обсудили сегодня на заседании облисполкома.

В фойе исполнительного комитета участникам совещания представили тематическую выставку с презентацией проделанной работы. За последний год в области установлено более 20 мемориальных досок, появились муралы, посвященные историческим личностям, проведены сотни патриотических акций, семейных форумов, диалоговых площадок, спортивных турниров. К ним присоединяются общественные объединения, молодежь и люди старшего поколения, профсоюзы. Выставку дополнили и стенды редакции газеты «Гомельская праўда». Наш холдинг обеспечивает информационное сопровождение программы. В частности, в 2021 году совместно с прокуратурой издательский дом выпустил тематический каталог «Прощайте, люди…», который рассказывает о фактах злодеяний нацистов в оккупированном Гомеле в годы Великой Отечественной войны.

Выставку посетили председатель облисполкома Иван Крупко, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич и помощник Президента – инспектор по Гомельской области Сергей Бартош.



Источник: http://gp.by

© Правда Гомель