В рамках акции «Наши дети» дом семейного типа Новиковых в преддверии Нового года посетили председатель РО ОО «Белорусский союз женщин» Елена Парфененко и председатель райкома профсоюза работников образования и науки Нина Ананич.

Гости поздравили ребят с самым любимым долгожданным зимним праздником и пожелали им исполнения желаний, успехов в учебе и крепкого здоровья, и вручили сладкие подарки. Хозяйке дома и хранительнице семейного очага Виктории Новиковой преподнесли подарочные сертификаты на бытовую химию. Главный новогодний персонаж Дед Мороз тоже преподнес ребятам свои сюрпризы: новогодние сувениры и, конечно же, хорошее настроение.

По словам Виктории Новиковой, в преддверии праздников всегда приятно встречать гостей, среди которых люди, неравнодушные к судьбам детей. И хоть сегодня малыши немножко приболели и не смогли пообщаться со старыми друзьями, подарки, безусловно, их порадуют.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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