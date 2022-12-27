Сотрудники ИДН совместно с администрацией средней школы №1 г. Буда-Кошелево организовали турнир по волейболу. Соревнования были проведены в рамках мероприятий по профилактике незаконного оборота наркотиков. В турнире приняло участие 4 команды, в том числе, команда сотрудников РОВД. Она же и стала победителем турнира. В составе команды РОВД принимал участие настоятель прихода храма святителя Николая Чудотворца а.г Рогинь и прихода храма святого Архангела Михаила а.г Широкое иерей Александр Асадчий.

Перед соревнованиями начальник инспекции Андрей Фролов напомнил участникам о пагубности влияния наркотиков на организм человека, а также о последствиях сбыта незаконного зелья.

ИДН МОБ Буда-Кошелевского РОВД