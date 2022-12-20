Сморгонские пограничники 16 декабря вблизи границы задержали белоруса, в авто которого обнаружены гексакоптер и материальные средства.

В ходе поисковых мероприятий в Ошмянском районе военнослужащие остановили легковой автомобиль. В нем находился гражданин Беларуси — житель Вороновского района. При осмотре транспортного средства обнаружен гексакоптер с пультом управления, радиостанция и иные материальные средства.

Напоминаем! Запрещено использование и (или) владение «беспилотником» в пограничной полосе , а также его оставление вне населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне, без уведомления органов пограничной службы.

Штраф за невыполнение правил использования «беспилотников» в погранполосе достигает 50 базовых величин, в пограничной зоне – 20.

Официальный канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь