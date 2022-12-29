«Волшебно, сказочно, весело, целый фейерверк эмоций. Готовы ставить новые цели и смело идти вперёд«, — восторженно, перебивая друг друга, делятся впечатлениями о новогоднем празднике, который прошел в Минске с участием Президента страны, Мария Кабаева из Буда-Кошелево и гомельчанин Матвей Вынар.

На главную елку страны пригласили более 2,3 тыс. ребят из всех регионов Беларуси, в том числе 100 – из Гомельщины. Это победители международных, республиканских, региональных олимпиад, конкурсов, фестивалей и соревнований, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, воспитанники кадетских училищ, дети из семей беженцев, из Донбасса, дети погибших при исполнении воинского долга.

«Мы очень хотим, чтобы все сюрпризы и подарки вам понравились. Для нас это крайне важно. А сами желаем только одного — увидеть ваши улыбки и знать, что вы живете в мире и безопасности. Если ребенок улыбается, значит, государство существует, общество здорово«, — сказал на благотворительном празднике Президент Александр Лукашенко.