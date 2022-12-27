Яркие и незабываемые эмоции подарил ребятам областной новогодний благотворительный праздник, прошедший в гомельском цирке.

Здесь собрались победители международных, областных и республиканских творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, дети-инвалиды, дети из многодетных, малообеспеченных, приемных семей, дети-сироты. Праздничную атмосферу еще до начала торжества создавали тематические выставки, интерактивные площадки, интересные фотозоны, мастер-классы и сказочные герои.

Искренние поздравления адресовал ребятам председатель облисполкома Иван Крупко:

– 2022 год богат на достижения. Школьники области завоевали более 130 дипломов на республиканских и международных творческих конкурсах и олимпиадах, заняли первое место в стране по результатам централизованного тестирования и уже шестой год подряд лидируют в республике по сумме наград в различных творческих конкурсах, а детский технопарк в этом году занесен на республиканскую Доску почета.

Обращаясь к ребятам, глава региона отметил, что в Беларуси создаются достойные условия, чтобы дети могли получать образование, развиваться творчески, в науке, спорте, культуре. В этот день из рук губернатора памятные подарки получили десять учащихся, достигших значительных побед в республиканских и областных интеллектуальных и творческих конкурсах. Заключительным аккордом праздника стала яркая программа «Королевский цирк» заслуженного артиста России Гии Эрадзе.

Областной праздник стал еще одним мероприятием на Гомельщине в рамках республиканской акции «Наши дети», которая проходит в Беларуси с 15 декабря 2022 года по 15 января 2023 года.

Источник: http://gp.by

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