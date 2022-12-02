Ситуация за последний год кардинально изменилась в лучшую сторону. Преломить статистику помогло включение в коллективные договоры пунктов о выплатах не позднее 25-го числа.

При поддержке председателя обл­исполкома Ивана Крупко этот момент отражен в документах во всех хозяйствах региона и уже показал свою эффективность.

Теперь на повестке задача — повышение зарплаты, возможность разработать и применить систему бонусов.

«В коллективных договорах находят отражение разные формы поддержки работников. При этом с начала года заработная плата в аграрном секторе страны выросла на 18 %», — подчеркивает завотделом Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК Виталий Лисицкий.

В регионе в лидерах с самой высокой средней зарплатой Мозырский и Наровлянский районы, где работники сельхозпредприятий получают в среднем 1630 и почти 1400 рублей соответственно. Третью строчку занимает Чечерский район —свыше 1290 рублей.

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