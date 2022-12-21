Принять участие в нем могут предприятия, учреждения, организации, осуществляющие свою деятельность на территории Будакошелевщины, независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, а также все желающие жители города и района.

Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:

■ Лучшее новогоднее оформление административных зданий организаций, учреждений, предприятий;

■ Лучшее оформление частного домовладения;

■ Лучшее оформление новогодней елки;

■ Лучшее новогоднее оформление сельских населенных пунктов;

■ Лучшее новогоднее оформление учреждения образования;

■ Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли;

■ Лучшая новогодняя сказка;

■ Лучшее «Новогоднее настроение.

Заявки на участие принимаются по телефону 7-52-20, факс: 7-89-28, 7-05-52 или адрес электронной почты otdel_gkh@buda-koshelevo.gov.by и оформляются в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества участника либо названия организации, предприятия, учреждения, адреса и контактного телефона участника, вида номинации и фотографий различных ракурсов представляемого на конкурс праздничного оформления объекта.

Критериями оценки станут оформление фасада здания и входной группы, прилегающей территории, витражей и витрин; единство стиля оформления и целостность композиции, гармония цветового решения. Кроме того, приветствуются использование новых дизайнерских решений, художественная и эстетическая зрелищность, техника и качество исполнения, уникальность, оригинальность, многообразие приемов и способов новогоднего оформления. Пожарная безопасность и санитарное состояние также будут учитываться при подведении итогов.

По результатам осмотра комиссия определит победителей первой, второй и третьей степеней в каждой из номинаций. Призеры будут награждены дипломами и благодарственными письмами районного исполнительного комитета, а об итогах сообщит «Авангард». Комиссия имеет право не рассматривать определение победителей по каждой или отдельным номинациям в случае невыполнения заявленными участниками условий Положения о конкурсе, а также вправе перераспределять количество победителей.

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения в 2022 году районного смотра-конкурса

Общие положения:

1.1. настоящее Положение определяет порядок проведения в 2022 году районного смотра-конкурса на лучшее комплексное новогоднее художественное решение оформления зданий и прилегающих к ним территорий предприятий, учреждений, организаций, частных домовладений города Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района (далее – районный смотр-конкурс) в рамках подготовки и проведения новогодних праздников;

1.2. районный смотр-конкурс проводится в целях художественного оформления территорий сельских населенных пунктов, прилегающих территорий, фасадов зданий организаций, предприятий и учреждений района, частных домовладений в дни празднования Нового года и рождественских праздников, создания общего праздничного настроения у жителей и гостей Буда-Кошелевского района.

Основными задачами районного смотра-конкурса являются:

2.1. активизация деятельности, стимулирование руководителей организаций и предприятий района, индивидуальных предпринимателей, жителей в оформлении прилегающих территорий, фасадов зданий организаций и предприятий, частных домовладений;

2.2. обобщение и распространение положительного опыта в деле улучшения художественного оформления города Буда-Кошелево, населенных пунктов Буда-Кошелевского района;

2.3. формирование праздничного настроения у жителей Буда-Кошелевского района;

2.4. создание праздничного облика города Буда-Кошелево, Буда-Кошелевского района в преддверии и в период проведения новогодних и рождественских праздников.

Сроки проведения районного смотра-конкурса:

3.1. работа комиссии по осмотру и оценке сельских населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений, субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных жилых домов состоится с 26 декабря 2022 г. по 6 января 2023 г.;

3.2. подведение итогов районного смотра-конкурса состоится 9 января 2023 года.

В районном смотре-конкурсе принимают участие предприятия, учреждения, организации, осуществляющие свою деятельность на территории Буда-Кошелевского района, независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, а также все желающие жители города Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района. При подведении итогов районного смотра-конкурса учитываются следующие критерии:

5.1. комплексное новогоднее художественное решение оформления зданий и прилегающих к ним территорий;

5.2. оригинальность и новизна новогоднего оформления;

5.3. уникальность идеи праздничного оформления;

5.4. использование светового оформления и технических средств;

5.3. качество выполненных работ по оформлению зданий и прилегающих к ним территории.

Условия и порядок проведения смотра-конкурса:

6.1. подготовку, проведение, подведение итогов районного смотра-конкурса осуществляет конкурсная комиссия;

6.2. комиссия производит осмотр и оценку объектов, по пятибалльной системе, на соответствие критериям, определенным пунктом 7 настоящим положением;

6.3. при обсуждении конкурсной комиссией итогов районного смотра-конкурса готовится протокол об определении победителей районного смотра-конкурса I, II, III степени на лучшее новогоднее оформление сельских населенных пунктов, предприятий, организаций, учреждений, субъектов малого и среднего бизнеса, частных домовладений по следующим номинациям:

6.3.1. «Лучшее новогоднее оформление сельских населенных пунктов»;

6.3.2. «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий и организаций Буда-Кошелевского района»;

6.3.3. «Лучшее новогоднее оформление среди учреждений социальной сферы г. Буда-Кошелево»;

6.3.4. «Лучшее новогоднее оформление среди учреждений социальной сферы Буда-Кошелевского района»;

6.3.5. «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий и организаций малого и среднего бизнеса»;

6.3.6. «Лучшее новогоднее оформление частного домовладения».

6.4. приобретение материалов и изготовление дипломов для награждения победителей районного смотра-конкурса осуществляется отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета (далее – райисполком);

6.5. ход проведения и итоги смотра-конкурса освещаются отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома в средствах массовой информации.

Критерии оценки районного смотра-конкурса:

7.1. Оригинальность и новизна новогоднего оформления фасада здания и прилегающей территории

отлично – 10 баллов;

хорошо – 7 баллов;

удовлетворительно – 5 баллов.

7.2. Единая сюжетная линия новогоднего оформления

отлично – 10 баллов;

хорошо – 7 баллов;

удовлетворительно – 5 баллов.

7.3. Размещение дополнительных малых архитектурных форм (по тематике), фигур, скульптур (снежных, ледяных, деревянных и др.)

отлично – 10 баллов;

хорошо – 7 баллов;

удовлетворительно – 5 баллов.

7.4. Наличие поздравительных надписей, рождественской и новогодней символики, растяжек

отлично – 10 баллов;

хорошо – 7 баллов;

удовлетворительно – 5 баллов.

7.5 Использование светодиодных конструкций в праздничном оформлении

Отлично – 10 баллов;

Хорошо – 7 баллов;

Удовлетворительно – 5 баллов.