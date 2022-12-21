Принять участие в нем могут предприятия, учреждения, организации, осуществляющие свою деятельность на территории Будакошелевщины, независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, а также все желающие жители города и района.
Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
■ Лучшее новогоднее оформление административных зданий организаций, учреждений, предприятий;
■ Лучшее оформление частного домовладения;
■ Лучшее оформление новогодней елки;
■ Лучшее новогоднее оформление сельских населенных пунктов;
■ Лучшее новогоднее оформление учреждения образования;
■ Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли;
■ Лучшая новогодняя сказка;
■ Лучшее «Новогоднее настроение.
Заявки на участие принимаются по телефону 7-52-20, факс: 7-89-28, 7-05-52 или адрес электронной почты otdel_gkh@buda-koshelevo.gov.by и оформляются в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества участника либо названия организации, предприятия, учреждения, адреса и контактного телефона участника, вида номинации и фотографий различных ракурсов представляемого на конкурс праздничного оформления объекта.
Критериями оценки станут оформление фасада здания и входной группы, прилегающей территории, витражей и витрин; единство стиля оформления и целостность композиции, гармония цветового решения. Кроме того, приветствуются использование новых дизайнерских решений, художественная и эстетическая зрелищность, техника и качество исполнения, уникальность, оригинальность, многообразие приемов и способов новогоднего оформления. Пожарная безопасность и санитарное состояние также будут учитываться при подведении итогов.
По результатам осмотра комиссия определит победителей первой, второй и третьей степеней в каждой из номинаций. Призеры будут награждены дипломами и благодарственными письмами районного исполнительного комитета, а об итогах сообщит «Авангард». Комиссия имеет право не рассматривать определение победителей по каждой или отдельным номинациям в случае невыполнения заявленными участниками условий Положения о конкурсе, а также вправе перераспределять количество победителей.
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения в 2022 году районного смотра-конкурса
- Общие положения:
1.1. настоящее Положение определяет порядок проведения в 2022 году районного смотра-конкурса на лучшее комплексное новогоднее художественное решение оформления зданий и прилегающих к ним территорий предприятий, учреждений, организаций, частных домовладений города Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района (далее – районный смотр-конкурс) в рамках подготовки и проведения новогодних праздников;
1.2. районный смотр-конкурс проводится в целях художественного оформления территорий сельских населенных пунктов, прилегающих территорий, фасадов зданий организаций, предприятий и учреждений района, частных домовладений в дни празднования Нового года и рождественских праздников, создания общего праздничного настроения у жителей и гостей Буда-Кошелевского района.
- Основными задачами районного смотра-конкурса являются:
2.1. активизация деятельности, стимулирование руководителей организаций и предприятий района, индивидуальных предпринимателей, жителей в оформлении прилегающих территорий, фасадов зданий организаций и предприятий, частных домовладений;
2.2. обобщение и распространение положительного опыта в деле улучшения художественного оформления города Буда-Кошелево, населенных пунктов Буда-Кошелевского района;
2.3. формирование праздничного настроения у жителей Буда-Кошелевского района;
2.4. создание праздничного облика города Буда-Кошелево, Буда-Кошелевского района в преддверии и в период проведения новогодних и рождественских праздников.
- Сроки проведения районного смотра-конкурса:
3.1. работа комиссии по осмотру и оценке сельских населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений, субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных жилых домов состоится с 26 декабря 2022 г. по 6 января 2023 г.;
3.2. подведение итогов районного смотра-конкурса состоится 9 января 2023 года.
- В районном смотре-конкурсе принимают участие предприятия, учреждения, организации, осуществляющие свою деятельность на территории Буда-Кошелевского района, независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, а также все желающие жители города Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района.
- При подведении итогов районного смотра-конкурса учитываются следующие критерии:
5.1. комплексное новогоднее художественное решение оформления зданий и прилегающих к ним территорий;
5.2. оригинальность и новизна новогоднего оформления;
5.3. уникальность идеи праздничного оформления;
5.4. использование светового оформления и технических средств;
5.3. качество выполненных работ по оформлению зданий и прилегающих к ним территории.
- Условия и порядок проведения смотра-конкурса:
6.1. подготовку, проведение, подведение итогов районного смотра-конкурса осуществляет конкурсная комиссия;
6.2. комиссия производит осмотр и оценку объектов, по пятибалльной системе, на соответствие критериям, определенным пунктом 7 настоящим положением;
6.3. при обсуждении конкурсной комиссией итогов районного смотра-конкурса готовится протокол об определении победителей районного смотра-конкурса I, II, III степени на лучшее новогоднее оформление сельских населенных пунктов, предприятий, организаций, учреждений, субъектов малого и среднего бизнеса, частных домовладений по следующим номинациям:
6.3.1. «Лучшее новогоднее оформление сельских населенных пунктов»;
6.3.2. «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий и организаций Буда-Кошелевского района»;
6.3.3. «Лучшее новогоднее оформление среди учреждений социальной сферы г. Буда-Кошелево»;
6.3.4. «Лучшее новогоднее оформление среди учреждений социальной сферы Буда-Кошелевского района»;
6.3.5. «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий и организаций малого и среднего бизнеса»;
6.3.6. «Лучшее новогоднее оформление частного домовладения».
6.4. приобретение материалов и изготовление дипломов для награждения победителей районного смотра-конкурса осуществляется отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета (далее – райисполком);
6.5. ход проведения и итоги смотра-конкурса освещаются отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома в средствах массовой информации.
- Критерии оценки районного смотра-конкурса:
7.1. Оригинальность и новизна новогоднего оформления фасада здания и прилегающей территории
отлично – 10 баллов;
хорошо – 7 баллов;
удовлетворительно – 5 баллов.
7.2. Единая сюжетная линия новогоднего оформления
отлично – 10 баллов;
хорошо – 7 баллов;
удовлетворительно – 5 баллов.
7.3. Размещение дополнительных малых архитектурных форм (по тематике), фигур, скульптур (снежных, ледяных, деревянных и др.)
отлично – 10 баллов;
хорошо – 7 баллов;
удовлетворительно – 5 баллов.
7.4. Наличие поздравительных надписей, рождественской и новогодней символики, растяжек
отлично – 10 баллов;
хорошо – 7 баллов;
удовлетворительно – 5 баллов.
7.5 Использование светодиодных конструкций в праздничном оформлении
Отлично – 10 баллов;
Хорошо – 7 баллов;
Удовлетворительно – 5 баллов.
- Для участия в смотре-конкурсе необходимо выполнить оформление зданий и прилегающих к ним территорий и подать заявку на участие в смотре-конкурсе в произвольной форме в отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома.