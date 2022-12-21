Гомельская областная инспекция Госстандарта выявила в продаже два наименования игрушек, которые представляли опасность при их применении для жизни и здоровья детей и взрослых, присматривающих за ними, сообщили БелТА в региональной инспекции Госстандарта.

Опасность пистолета для детей старше трех лет китайского изготовителя Nazzer Trading Company Limited (артикул 2148) — в примененной системе лазерного излучения. «Ее воздействие на человеческий глаз может вызвать повреждение сетчатки, привести к дистрофическим изменениям глазного дна и повлечь стремительное снижение зрительных функций», — разъяснили специалисты. Они обратили внимание: техрегламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» запрещает использовать в игрушках системы лазерного излучения всех типов.

Не прошел проверку и озвученный «Щенок» китайской торговой марки Xiamen Yukexiang (артикул ВY01-143). Товар не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» по такому показателю, как эквивалентный уровень звука. Фактическое значение превышает установленный порог в 75 дБА для игрушек, предназначенных для игры на открытом воздухе. Превышение может негативно сказаться на слуховом аппарате ребенка.

Госстандарт запретил ввоз и обращение опасной продукции в Беларуси, а также принял меры по ее изъятию и отзыву из розничной торговли.

В инспекции напомнили: сведения о небезопасных товарах можно найти на информационном интернет-ресурсе «Опасная продукция». Если какие-то позиции из реестра есть в торговле, об этом можно сообщить в Гомельскую областную инспекцию Госстандарта по телефону в Гомеле 8 (0232) 25-03-06 и в Калинковичах 8 (02345) 4-50-62.

Источник: http://gp.by

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