Министерство труда и социальной защиты подвело итоги акции в поддержку белорусских паралимпийцев «Нет двойным стандартам Конвенции о правах инвалидов», которая проходила в Беларуси около месяца, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

После того, как Международный паралимпийский комитет приостановил членство Беларуси в организации, лишив тем самым спортсменов с инвалидностью возможности выступать на международных турнирах, неравнодушные граждане из разных регионов страны захотели высказать мнение о происходящем и поддержать атлетов. Все желающие могли записать видеообращения и отправить ссылку на них в Минтруда и соцзащиты. С 23 ноября поступило более 50 сюжетов.

«Белорусы не согласны с решением Международного паралимпийского комитета. Об этом высказывались не только люди с инвалидностью, но и обычные граждане: от педагогов до целых редакций газет. Это показывает, как сильно наши люди сплачиваются в трудные моменты, демонстрируют свою готовность помочь отстоять правду. Спасибо каждому за участие», — сказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

По окончании акции видеосюжеты направлены в Комитет ООН по правам инвалидов, а также в адрес международных специальных процедур по правам человека, призванных способствовать инклюзии, добиваться соблюдения прав человека людей с инвалидностью. Все ролики доступны на сайте, в социальных сетях и на YouTube-канале министерства.

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