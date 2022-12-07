Ежегодно в Республике Беларусь происходят несчастные случаи при проведении охоты, иногда и со смертельным исходом. Так в ноябре 2022 года имели место два таких случая.

05.11.2022 при охоте на ненормируемые виды охотничьих животных, в результате падения ружья с плеча охотника, произошел выстрел, и охотник получил ранение левой кисти руки.

19.11.2022 при проведении загонной охоты, произведен выстрел вдоль стрелковой линии, в результате которого смертельно травмирован охотник, находившийся на соседнем стрелковом номере, который скончался в больнице от кровопотери. Оба этих случая произошли на территории Молодечненского района.

Жлобинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира призывает вас соблюдать основные правила техники безопасности при обращении с оружием и проведении охоты.

Охотничье оружие и боеприпасы должны храниться в условиях, исключающих доступ и пользование ими другими лицами, особенно детьми. Оружие должно содержаться в исправном состоянии и храниться незаряженным, желательно в разобранном виде, а боеприпасы запертыми. Оружие и боеприпасы необходимо хранить в сейфе под замком. Запрещено использовать охотничье оружие, имеющее технические неисправности.

2. Во избежание выстрела, направленного в самого себя, никогда не следует вытаскивать собранное ружье за стволы из лодки, повозки, саней, машины.

3. Особую осторожность охотник должен соблюдать при стрельбе в зарослях, кустах и закрытой местности.

Запрещается:

-стрелять на «шум», «шорох», по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости;

-производить стрельбу по взлетающей птице ниже 2,5 метра в условиях ограниченной видимости;

-производить стрельбу и находиться с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 метров от крайнего строения населенного пункта;

-производить стрельбу в направлении людей, населенных пунктов, сельскохозяйственных или домашних животных (за исключением бродячих кошек и беспородных собак), транспортных средств из огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия на расстоянии менее 500 метров до них и из огнестрельного охотничьего оружия с нарезным стволом – менее 2 километров;

-направлять охотничье оружие, в том числе незаряженное, на человека, сельскохозяйственных или домашних животных (за исключением бродячих кошек и беспородных собак) либо места их размещения;

-без необходимости производить выстрел, взводить курок внешнекуркового оружия или снимать с предохранителя внутрикурковое оружие.

4.Категорически запрещается добивать прикладом ружья раненного зверя или птицу. При ударе прикладом ружья о землю может произойти выстрел, направленный в самого охотника.

5. Перед охотой и во время охоты категорически запрещается употребление спиртных напитков. Лица в нетрезвом состоянии к охоте не допускаются. Охотник с ружьем, находящийся хотя бы в слабой степени опьянения, является опасным для окружающих.

6. Важным условием безопасности при проведении загонных охот является четкое знание техники безопасности, строгое соблюдение правил, дисциплины и беспрекословное выполнение всеми участниками охоты распоряжений руководителя охоты.

Стрельба на охоте загоном производится после выхода охотничьего животного за стрелковую линию. С разрешения руководителя охоты допускается стрельба внутрь и (или) внутри оклада при условии обеспечения безопасности. Ответственность за последствия выстрелов внутрь и (или) внутри оклада несет охотник, производящий выстрел.

При проведении охоты загоном охотникам запрещается:

-проводить ее в условиях плохой видимости;

-выходить на середину стрелковой линии, в том числе просеки или дороги, либо на ее сторону, противоположную расположению стрелков (номеров);

-меняться номерами, самостоятельно выбирать места и сходить с номера до окончания загона, кроме случаев, когда охотник должен оказать незамедлительную помощь попавшему в беду другому лицу;

-применять самозарядное оружие с емкостью магазина более чем на 10 патронов, а также патроны к нарезному оружию с оболочечной пулей и к гладкоствольному оружию с круглой пулей;

-осуществлять стрельбу по охотничьему животному вдоль стрелковой линии, за пределами своего сектора, после сигнала об окончании загона.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.