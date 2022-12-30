28 декабря в Доме профсоюзов состоялся II Пленум Гомельского областного комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки. В работе пленума принимали участие заместитель председателя Центрального комитета профсоюза Валентина Ильина, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов.

Ярким моментом мероприятия стала церемония награждения. Грамоту Центрального комитета за активное участие в работе по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов членов отраслевого профсоюза из рук Валентины Ильиной получила председатель райкома профсоюза работников образования и науки Нина Ананич. Следует сказать, что достойная работа райкома профсоюза не раз отмечалась на различных уровнях. Все это, конечно, не было бы возможным без настоящего лидера и сплоченной команды единомышленников.

Поздравляем Нину Вячеславовну с заслуженной наградой!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Нины Ананич