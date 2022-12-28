Родилась Тамара Петровна в Свердловске. Окончив Уральский государственный университет имени А. М. Горького, имея 14 лет преподавательского стажа, вместе с мужем в 1973 году приехала в открывшийся университет в прекрасном городе над Сожем. В ГГУ имени Ф. Скорины проработала 41 год.



Экзамен на милосердие

Тысячи студентов вспоминают своего преподавателя, кандидата философских наук, доцента Тамару Гаранину с теплотой и благодарностью, а бывшие коллеги говорят как о добром, отзывчивом и чутком человеке. В 1988 году открыто областное отделение Белорусского детского фонда, где Тамара Петровна стала председателем совета семьи. Через десять лет совместно с областным отделением детского фонда на кафед­ре философии университета организовала волонтерское общество «Друг детей» с отделениями на историческом, экономическом, физическом факультетах и факультете иностранных языков. Это было первое волонтерское общество на Гомельщине.

Его девиз «Счастье – быть человеком». Среди десятков проектов – «Мы служим детям», «Чтобы жизнь была в радость», «Жертвы национал-социализма – объект нашей заботы», «Пожилые – золотой ресурс общества».

В центре внимания и заботы волонтеров были дети из домов-интернатов, семей погибших афганцев, опекунских, многодетных и малообеспеченных, дети-сироты. Журавичский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития стал для студентов родным. Дети искренне любили учащихся, особенно Пашу Тарасова в роли Деда Мороза, и эти чувства были взаимными. Он ездил туда студентом, магистрантом, когда работал учителем в Черетянской базовой школе Гомельского района, не забывал ребят и после службы в армии, даже когда работал в Минске, мчался к ним.

На протяжении многих лет с особенной любовью волонтеры спешили к бабушкам и дедушкам в Стародятловичскую больницу сестринского ухода, для которых были внучками и внуками. Ждали их с нетерпением и в доме-интернате для ветеранов войны, труда и инвалидов «Васильевка» не только люди золотого возраста, но и молодые инвалиды. Особенно добрые отношения сложились у волонтеров с молодежью «Дома Доминики. Дома На­дежды» в Речице, а также городским центром социального обслуживания семьи и детей. Ежегодно в университете проходили выставки творческих работ детей и молодежи с ограниченными возможностями «Радуга талантов» и традиционные благотворительные новогодние елки «От сердца к сердцу». Неоценимую помощь волонтерам оказывала заместитель председателя правления областного отделения Белорусского детского фонда Александра Семеницкая. Опыт работы получал самые высокие оценки на республиканских выставках по волонтерскому движению, изучали его и в Швеции, куда ездили студенты вуза.

Оглядываясь назад, руководитель волонтерского общества с уверенностью говорит: студенты сдали экзамен по милосердию на отлично.

Человеческие судьбы

Тамара Гаранина с теплотой вспоминает трогательную историю отношений людей с ограниченными возможностями Виктора и Любови Бадиных, которые в 2007 году поженились. Спустя год молодожены из «Васильевки» переехали в «Дом Доминики. Дом На­дежды» в Речицу. С участием преподавателей и студентов университета, руководства Журавичского дома-интерната, друзей волонтеров обустраивали семейное гнездышко.

Волонтерское общество «Друг детей» все годы активно сотрудничало с областной общественной организацией «Социальные проекты». Благодаря партнерской программе при поддержке немецкого благотворительного фонда в 2011 году в гомельском издательстве «Барк» вышла книга «Бывшие узники и волонтеры: диалог во имя Памяти».

– Вместе с волонтерами мы сохранили правду о том, какие зверства совершали нацисты. Делали это, чтобы будущие поколения знали, через что пришлось пройти поколению победителей, – говорит Тамара Петровна.

Кредо – творить добро

Более 30 лет Тамара Гаранина занималась благотворительной деятельностью, 18 лет была бессменным руководителем волонтерского общества «Друг детей», жила проблемами других, согревала нуждающихся теплом своего сердца, делала мир добрее. Она и сегодня не может равнодушно пройти мимо нуждающихся в поддержке и помощи людей.

– Просто нужно жить с открытым сердцем, щедро делиться душевным теплом с окружающими. Мое кредо жизни – творить добро и ничего не требовать взамен, ничего, кроме улыбки. Это счастье – быть волонтером, – признается она.

На заслуженном отдыхе Тамара Петровна продолжает заниматься волонтерством. С участниками войны и детьми подпольщиков готовит к пуб­ликации в изданиях Института истории НАН Беларуси документы, воспоминания, материалы и фотографии о войне. С 2017 по 2018 год была координатором совместного исследовательского волонтерского проекта «Великая Отечественная война в истории школы и моей семьи. Бессмертные имена» исторического факультета ГГУ и волонтерского отряда «Память» Хойникской средней школы № 2 под руководством выпускника вуза, учителя истории Владимира Смольского.

В рамках республиканской акции «Наши дети» участвует в благотворительной акции «От сердца к сердцу» в Журавичах. В эти предновогодние дни выпускники волонтерского общества «Друг детей» под руководством бывшего председателя совета общества Виталия Москвичева по-прежнему спешат подарить давним друзьям частичку своей заботы и любви.

Благородную миссию в ГГУ имени Ф. Скорины продолжают единомышленники. В вузе на разных факультетах работает 21 волонтерский отряд, объединяющий более тысячи студентов-добровольцев, шефскую помощь оказывают 33 учреждениям различного профиля. Для одиноких пожилых людей готовят теплые вещи, для детских домов – сладости и игрушки, всем без исключения дарят внимание, заботу и душевное тепло.

Источник: http://gp.by

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