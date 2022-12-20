Новогодний бал для одаренной молодежи пройдет во Дворце Независимости. Об этом журналистам рассказала заместитель начальника главного управления — начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Инна Адамович, передает корреспондент БЕЛТА.

«Продолжением доброй традиции станет проведение во Дворце Независимости новогоднего бала для молодежи — студентов и старшеклассников, которые добились успехов в учебе, творчестве и спорте. Отличительной особенностью новогоднего бала этого года станет демонстрация бальной традиции разных эпох на основе культурного наследия Беларуси. Главным режиссером выступает Владислава Артюковская. Формат бала — историческое путешествие по старинным бальным эпохам, в рамках которого через прием театрализованной миниатюры с исторической реконструкцией раскрываются разные эпохи, а также традиции праздновать новогодние балы в Беларуси. Мероприятие пройдет в сопровождении Президентского оркестра, его программа будет состоять из двух частей: классической и произвольной», — рассказала Инна Адамович.

В рамках классической части будут презентованы новые танцы. «Сейчас активно ведутся репетиции с участниками новогоднего бала на базе спортивно-культурного центра БГУКИ. В эти выходные состоялась первая сводная репетиция при участии представителей из регионов. После 24 декабря мы выйдем для репетиции на площадку Дворца Независимости. В завершение программы состоится произвольная часть, где будут представлены мастер-классы по современным бальным танцам, гостевые номера. Завершится она выступлением хедлайнера. Кто это будет, пока пусть останется сюрпризом», — проинформировала замначальника главного управления.

Также накануне Рождества во Дворце Независимости планируется проведение интерактивных представлений для детей под названием «Тайна времени». «Показы предполагаются для детей из приемных, многодетных семей из областей и Минска, а также для одаренных учащихся. Традиционно в конце представления детям будут преподнесены подарки от главы государства. Кроме того, с 23 декабря стартуют показы новогоднего представления в современном молодежном формате под названием «Тик-ток елка». В рамках акции «Наши дети» мероприятие пройдет на площадке административного комплекса «Победителей, 14″. Это представление будет показано силами молодежного театра эстрады. Представления будут яркие, сказочные, музыкальные», — отметила Инна Адамович.

Продолжатся новогодние мероприятия традиционным вручением премий главы государства за духовное возрождение, специальных премий деятелям культуры и искусства, «Беларускi спартыўны Алiмп». «Традиционно эта церемония проходит в первой декаде января. Состоится она при участии в том числе митрополита Минского и Заславского Вениамина. Для всех участников и приглашенных будет представлен праздничный концерт «Искусство как смысл жизни». Режиссером концерта выступает главный режиссер Большого театра Анна Моторная. Концерт будет представлять собой театрализованное действие, в котором примет участие огромное количество артистов, творческих коллективов, будет подготовлено много массовых номеров, при участии в том числе представителей из регионов. Планируется свыше 2 тыс. участников. В фойе большого зала Дворца Республики будет организована выставка достижений лауреатов премии, с ней можно будет ознакомиться до начала мероприятия», — заключила замначальника.

belta.by