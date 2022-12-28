Под Новый год каждый и взрослый, и ребенок в ожидании праздника и пусть небольшого, но чуда. Особенно в это верят дети и молодые люди с ограниченными возможностями.

В канун Нового года Дед Мороз и Снегурочка из Уваровичского Дома культуры посетили отделение дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения. Дедушка Мороз пожелал каждому из них здоровья, удачи, исполнения желаний, а также вручил подарки, которые в этом году приобрела для участников мероприятия районная организация РОО «Белая Русь».