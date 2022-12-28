Отряд специального назначения «Рысь» презентовали в войсковой части 5529. Об этом БелТА сообщили в МВД.

Предложение по изменению в структуре внутренних войск и созданию исходя из современных реалий нового формирования в составе в/ч 3214 было внесено заместителем министра — командующим внутренними войсками генерал-майором Николаем Карпенковым, поддержано главой ведомства и утверждено Президентом.

Основные задачи нового отряда спецназа «Рысь» — борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами. Быстрота и мобильность, самая современная экипировка и вооружение, высочайший уровень профессиональной подготовки — отличительные черты отряда.

«Идею формирования особого подразделения специального назначения в системе МВД подсказало время и обстановка вокруг нашей страны, — сказал министр внутренних дел Иван Кубраков. — Анализируя январские события в Казахстане, опыт проведения специальной военной операции в Украине, а также события в нашей стране в 2020 году, мы решили увеличить боевые возможности Министерства внутренних дел за счет создания в Минске и в последующем во всех областных центрах отрядов специального назначения». По словам министра, в случае попытки экстремистских формирований воздействовать на действующую власть силовым путем сотрудникам «Рыси» предстоит выполнять боевые задачи совместно с коллегами из СПБТ «Алмаз», СОБРа и ОМОНа.

«Желаю подразделению процветания, а вам крепкого здоровья, добра, благополучия и удачи, — напутствовал бойцов руководитель МВД. — Низкий поклон вашим близким, которые ждут дома и всегда поддерживают. С наступающим Новым годом».

Кураторство над подразделением взял помощник Президента Беларуси — инспектор по городу Минску Александр Барсуков.

Источник: http://gp.by

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