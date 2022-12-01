В Вооруженных Силах Беларуси начался новый учебный год. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Министерства обороны Инна Горбачева.

С первых дней личный состав Вооруженных Сил приступит к интенсивной боевой учебе. «При составлении плана боевой подготовки на новый учебный год учтен опыт современных вооруженных конфликтов, внедрены совершенно новые методики обучения личного состава, которые тестировались в нынешнем году», — отметила Инна Горбачева.

Военнослужащие белорусской армии продолжат осваивать самые современные образцы вооружения и военной техники. «Учебный год будет насыщен мероприятиями оперативной и боевой подготовки, начиная с Армейских международных игр и заканчивая совместным оперативным учением «Щит Союза — 2023″. Также продолжатся внезапные комплексные проверки боевой и мобилизационной готовности. Это один из важнейших элементов подготовки воинских частей и подразделений», — рассказала официальный представитель Минобороны.

Все мероприятия боевой подготовки будут иметь в первую очередь практическую направленность. «Главная цель — обеспечить военную безопасность государства», — подчеркнула Инна Горбачева.

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