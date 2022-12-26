Андрей Александрович родился в 1975 году в Гомеле. Окончил Белорусский государственный университет транспорта и Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь.

Трудовую деятельность в таможенных органах начал в 1999 году. С 2017 по 2022 годы работал заместителем начальника Гомельской таможни, заместителем начальника Брестской таможни, начальником Могилевской таможни. С 16 декабря 2022 года назначен на должность начальника Гомельской таможни.

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