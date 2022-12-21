Ночью 20 декабря на границе с Польшей пограничным нарядом обнаружен труп мужчины неславянской внешности. Тело находилось недалеко от калитки в польском заграждении.

Исходя из характера следов, оставленных на снегу, труп был перемещен из Польши в Беларусь через калитку «для миграции животных» в польском заграждении. При первичном осмотре погибшего выявлены кровоподтеки на лице и конечностях. Среди вещей обнаружены документы гражданина Сирии и постановление о депортации от 19 декабря 2022 года с запретом въезда на территорию Польши и иные государства Шенгена сроком на 3 года, выданное комендантом пляцувки Пограничной стражи Польши в Бобровниках.

Для установления обстоятельств смерти на место вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия.

С начала года это уже шестая жертва на границе с Польшей. Ранее трупы беженцев обнаружены белорусскими пограничными нарядами 3 апреля, 2 октября, 19, 21 и 23 ноября.

Пограничный комитет Республики Беларусь