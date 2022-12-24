За ходом проведения ремонтных работ понаблюдали журналисты «Авангарда», а заодно узнали, насколько комфортабельнее станут условия проживания и какую сумму потратят на капремонт.



Гидом по объекту выступил Михаил Филиппов, прораб гомельской строительной кампании ОДО «ДАХ», той самой, которая в 2018 году построила в Буда-Кошелеве баню. Согласно проекту, подрядчик в здании общежития заменит кровлю, а также все окна и двери. Вместо деревянных установят окна ПВХ с защитой от детей, наружные двери будут металлическими, оборудованными домофонной системой. Отремонтируют крыльца главного и запасного входов. Более того, на главном входе появится не только колея для детских колясок, но и подъемная платформа для инвалидов. Отремонтируют коридоры, заменят полы в лоджиях, лестничные клетки, кабинет на первом этаже, кухни, санузлы и душевые. В последних установят электрические водонагреватели. Отдельный санузел для людей с ограниченными возможностями появится на первом этаже.

Проектом предусматривается полная замена существующей системы холодного водоснабжения, хозбытовой канализации, электрической сети и оборудования в общедомовых помещениях. Будет меняться и отопление. Чугунные радиаторы ждет промывка, а вот старые трубы демонтируют и заменят новыми – у них срок эксплуатации истек. Такая же судьба ждет и всю сантехнику в общежитии. Фасады здания тоже не оставят без внимания: швы кирпичной кладки и трещин отремонтируют и окрасят фасадными составами. Отремонтируют и бетонную отмостку, козырьки, ливневку. Одним словом, капитальный ремонт облагородит вид общежития не только изнутри, но и снаружи, а главное – продлит срок службы здания и сделает условия проживания более комфортными для людей.

Кстати, на сегодняшний день строители уже сняли в коридорах старые деревянные полы и залили их бетонной стяжкой, на которую впоследствии уложат плитку. Плитка появится и на лестничных клетках. Активными темпами идут подготовительные работы по отделке стен, потолков и полов в помещениях общего пользования, устройству тамбура на главном входе в здание, а также по замене коммуникаций.

Как рассказала нам начальник производственно-технического отдела КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Антонина Цыкунова, общежитие давно нуждалось в капремонте. «Здание построено в 1976 году, естественно, за столько лет многое износилось и требовало ремонта. В декабре 2019-го строение перешло на баланс КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», и буквально через 3 года, 12 декаб-ря, в нем начались ремонтные работы. В ноябре представители коммунальника и Буда-Кошелевского райисполкома, выступающего заказчиком по данному объекту, провели с жильцами собрание, на котором ознакомили их с перечнем запланированных работ, выслушали пожелания и предложения. В процессе капитального ремонта планируется освоить Br553 тыс. На все работы отведено 2,5 месяца», – отметила Антонина Ивановна.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Фото автора