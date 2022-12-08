В субботу, 10 декабря, официально включат огни на главной городской ёлке. По этому случаю на площади Ленина пройдет большой праздничный концерт с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными персонажами.

Главная городская красавица по традиции идеально ровной формы и 32 метра в высоту. Металлическую конструкцию «обтянули» светодиодной сеткой, создающей эффект большого экрана. Глядя на гомельскую ель, можно рассматривать динамичные узоры или читать поздравления с Новым годом.

Включение праздничных огней станет поводом поводить хороводы, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. Начало в 18:00.

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