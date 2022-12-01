Ограничения на посещение погранполосы в Гомельской области продлены до 1 марта 2023 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

В целях обеспечения пограничной безопасности с 1 июня 2022 по 1 декабря 2022 действуют временные ограничения въезда (входа), а также временного пребывания граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области. Действие этих ограничений продлено до 1 марта 2023 года.

В Госпогранкомитете пояснили, что ограничения не распространяются на собственников земельных участков, лиц, выполняющих трудовые (служебные) обязанности, участвующих в мероприятиях по охране государственной границы на указанной территории.

Также в этот период приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области. Пределы пограничной полосы можно найти на публичной кадастровой карте Беларуси.

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