Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Беларуси на 21 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Местами гололед, на дорогах гололедица. В связи с этим Белгидромет продлил оранжевый уровень опасности. В отдельных районах туман.

Ветер юго-западный 5-10 м/с. Днем ожидается 0 — плюс 4 градуса.

belta.by