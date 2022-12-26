Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси 27 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет преобладать облачная погода. Временами прогнозируются осадки (снег, мокрый снег, дождь), ночью и утром в отдельных районах по северо-востоку ожидается сильный снег. В ночные и утренние часы в центральных и восточных районах, днем по востоку гололед. Местами туман, на дорогах гололедица, слабая метель. Ветер южный с переходом на западный 5-10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 8 градусов по северо-востоку до плюс 5 градусов по юго-западу. Днем будет от нуля до 6 градусов тепла.

belta.by