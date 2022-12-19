Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси на 20 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, утром и днем на большей части территории выпадут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны ожидается гололед, на дорогах гололедица. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха (минимальная) ночью будет колебаться от минус 6 градусов по западу до минус 16 градусов по востоку. Днем температура воздуха составит минус 4 — плюс 2 градуса.

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